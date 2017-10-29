Японские марки на подиуме Pitti Uomo

Организаторы 93 сезона флорентийской модной выставки раскрыли еще два имени из числа участников.

Похоже, в январе во Флоренции будет царить утонченная атмосфера Востока. К числу участников 93 сезона выставки Pitti Uomo присоединились основатель бренда Undercover Джун Такахаши и Такахиро Мияшита из марки The Soloist. Новость удивляет по-настоящему, ведь до этого мужская коллекция Джун Такахаши в последний раз была представлена лишь однажды, на Pitti Uomo в 2009 году. Такахиро Мияшита и вовсе ни разу не проводил шоу своей марки за пределами родной страны. Показы участников из Японии пройдут в один день – 11 января.