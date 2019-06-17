Яркая коллекция Emporio Armani. Cruise, 2020

В новой коллекции Emporio Armani универсальный модельный ряд предстает в ярких цветовых сочетаниях и богатых фактурах.

Очередная круизная коллекция Джорджио Армани выдержана в концепции универсальности, которая давно стала визитной карточкой дизайнера на ряду с непринужденным шиком. Однако Армани не забывает, что линейка Emporio Armani адресуется молодежной аудитории и использует яркие цветовые сочетания, спортивные мотивы и геометрические узоры. Клетка здесь сочетается с крупными мазками кисти, а игривые мини-платья и шорты – с драматичным макси. Кроме того, Армани использует богатые и благородные ткани с красивыми текстурами, что делает модели еще интереснее.