Вход
ADV



Интересно
Armani (344)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Яркая коллекция Emporio Armani. Cruise, 2020

  • 64
  • 0
  • 17 Июня 201910:21
Сюжеты: Armani, cruise 2020

В новой коллекции Emporio Armani универсальный модельный ряд предстает в ярких цветовых сочетаниях и богатых фактурах.

Очередная круизная коллекция Джорджио Армани выдержана в концепции универсальности, которая давно стала визитной карточкой дизайнера на ряду с непринужденным шиком. Однако Армани не забывает, что линейка Emporio Armani адресуется молодежной аудитории и использует яркие цветовые сочетания, спортивные мотивы и геометрические узоры. Клетка здесь сочетается с крупными мазками кисти, а игривые мини-платья и шорты – с драматичным макси. Кроме того, Армани использует богатые и благородные ткани с красивыми текстурами, что делает модели еще интереснее.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru