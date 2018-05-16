Яркая коллекция «Мама&дочка» от Эконики уже в продаже!

Главной темой капсулы сезона весна-лето 2018 стали летние ягоды и фрукты, а главными героями - сладкая малина, сочное яблоко, ромашка и пчела.

В коллекции можно найти сникерсы для образов в стиле family look с принтом из аппетитных яблок на натуральной коже. В комплект входит 2 пары шнурков – широкие и нарядные с яблоками и классические белые на каждый день. А в качестве аксессуара - прекрасные рюкзаки в белом и серебряном цветах. Стикеры на липучках в виде любимых фруктов и цветов можно легко менять в зависимости от настроения.

Особенное место в коллекции занимают сандалии-биркенштоки с эргономичной подошвой, поддерживающей свод стопы и уютно облегающей ногу. Они представлены в 3 цветах. В комплекте к биркенштокам идет браслет с подвесными деталями в виде малины, пчёлки, яблока, ромашки. Этот милый аксессуар можно носить на щиколотке или на руке.

Аксессуарная линия богата на разнообразные детали и подойдет как самым юным модницам, так и девушкам постарше. Интересные сумки в виде корзинок, модные клатчи-конверты, украшенные объёмной аппликацией из кожи в виде малины и яблока, рюкзаки с принтами в виде яблок.

Цветовая гамма капсулы по-летнему яркая и нежная. Классический розовый дополняет актуальная фуксия, солнечный жёлтый сочетается с сочным салатовым. Материал коллекции – натуральная кожа (исключение – детали из блестящего глиттера).

Коллекция в продаже в салонах и интернет-магазине сети www.ekonika.ru