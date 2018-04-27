Яркая перезагрузка American Apparel

Американская марка объявила о своем возвращении новой рекламной кампанией.

Похоже, что дела у бренда, наконец-то, наладились. После процедуры банкротства American Apparel была приобретена компанией Gildan, которая инвестировала в перезапуск марки. Возрождение культового для молодежи бренда ознаменовалось новой коллекцией, в которой можно увидеть обновленные версии знаковых вещей. В поддержку коллекции запущена масштабная рекламная кампания Back to Basics с участием разнополых моделей с разными фигурами и разной этнической принадлежности.