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American Apparel (20)
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Артем Кузелев

Яркая перезагрузка American Apparel

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  • 27 Апреля 201801:26
Сюжеты: American Apparel

Американская марка объявила о своем возвращении новой рекламной кампанией.

Похоже, что дела у бренда, наконец-то, наладились. После процедуры банкротства American Apparel была приобретена компанией Gildan, которая инвестировала в перезапуск марки. Возрождение культового для молодежи бренда ознаменовалось новой коллекцией, в которой можно увидеть обновленные версии знаковых вещей. В поддержку коллекции запущена масштабная рекламная кампания Back to Basics с участием разнополых моделей с разными фигурами и разной этнической принадлежности.

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