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Яркий принт и расцветка в коллекции PreFall 2019 Juicy Couture

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  • 23 Июля 201909:52
Сюжеты: Juicy Couture

Главные тенденции в ассортименте PreFall, включая концертные майки и леопардовый принт, черпают вдохновение из жизни модов, панков и богемных рокеров. Коллекцию дополняют главные хиты серии Juicy Loves: костюмы в стиле спорт-шик, майки с саркастичными принтами, черный деним, широкие брюки понте с лампасами.

Велюровый костюм Juicy Couture это знаковая категория, с которой начиналось развитие бренда. Велюровые костюмы завоевали сердца миллионов поклонниц, среди которых немало знаменитостей.  В коллекции PreFall костюмы представлены в не характерных для бренда расцветках и фасонах, но также обладают невероятно мягкой и приятной текстурой и кроем, который подчеркнет достоинства фигуры.

 

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