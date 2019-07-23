Яркий принт и расцветка в коллекции PreFall 2019 Juicy Couture

Главные тенденции в ассортименте PreFall, включая концертные майки и леопардовый принт, черпают вдохновение из жизни модов, панков и богемных рокеров. Коллекцию дополняют главные хиты серии Juicy Loves: костюмы в стиле спорт-шик, майки с саркастичными принтами, черный деним, широкие брюки понте с лампасами.

Велюровый костюм Juicy Couture это знаковая категория, с которой начиналось развитие бренда. Велюровые костюмы завоевали сердца миллионов поклонниц, среди которых немало знаменитостей. В коллекции PreFall костюмы представлены в не характерных для бренда расцветках и фасонах, но также обладают невероятно мягкой и приятной текстурой и кроем, который подчеркнет достоинства фигуры.