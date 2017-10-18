Яркий роковой акцент на обувь

В этом сезоне дизайнеры DEICHMANN вдохновляются иконами музыкального мира 80-90х годов, создавая обувь для поклонниц исключительно дерзких стилей рок-шик и гранж. Снова на пике популярности оказалась массивная обувь на грубой подошве, кожа, обилие металлических деталей, ремешков и заклепок. В «роковой» линии DEICHMANN присутствуют как модели на дождливую осеннюю погоду, так и варианты на толстой подошве с протектором на теплую зиму.

Характерные представители рок-тренда – тяжелые ботинки из нетипичного для рок-н-ролльной обуви нубука и эко-кожи с аппликациями в милитари-стилистике. Как и остальные модели «тяжелой артиллерии», такие ботинки будут хороши в нейтральных комплектах с пальто и джинсами, а также в более женственных образах с платьем или юбкой.

Пара в стиле рок-шик будет стоить от 1699 до 5499 рублей.