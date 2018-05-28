Яркое лето в новой кампании STEFANEL

Итальянский премиальный бренд рекомендует модницам примерить этим летом яркие образы - теплые насыщенные оттенки горчицы, шафрана, апельсина и гибискуса создают беззаботное южное настроение даже в суете мегаполиса!

Впрочем, и графичная черно-белая гамма в интерпретации дизайнеров STEFANEL выглядит не скучно и эффектно.

Лаконичные, слегка расслабленные, но всегда аккуратные силуэты новой коллекции создают элегантный образ современной леди, а ткани, давно ставшие гордостью бренда, дарят бесконечную мягкость и комфорт.

Трикотаж, основа основ всех коллекций , снова выступает протагонистом: от более плотных изделий из основовязаного полотна до более легких, изготовляемых из невесомой пряжи разнообразной выделки. В тотал луках хлопчатобумажная пряжа различной толщины и переплетения представлена в широком диапазоне - от креп-коттона, цветного, узорчатого, в полоску, до еще более легкой пряжи, способной создать интересный текстурный эффект.

MUST HAVE от STEFANEL: наряды из хлопковой вуали филькупе пастельных тонов; макси-кардиган из хлопкового жаккарда с оборками и воланами; плиссированное длинное платье из лен-вискозы, удобное в носке и элегантное одновременно.

Новинками весенне-летней коллекции является лен-стрейч, используемый для создания практичных и простых в носке изделий, а также микс лен-вискоза - легкий и дышащий, тисненый идеально подходящий для одежды с складками и прозрачными вставками.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда.