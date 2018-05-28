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Диана Мицкевич

Яркое лето в новой кампании STEFANEL

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  • 28 Мая 201811:04

Итальянский премиальный бренд рекомендует модницам примерить этим летом яркие образы - теплые насыщенные оттенки горчицы, шафрана, апельсина и гибискуса создают беззаботное южное настроение даже в суете мегаполиса!

Впрочем, и графичная черно-белая гамма в интерпретации дизайнеров STEFANEL выглядит не скучно и эффектно. 

Лаконичные, слегка расслабленные, но всегда аккуратные силуэты новой коллекции создают элегантный образ современной леди, а ткани, давно ставшие гордостью бренда, дарят бесконечную мягкость и комфорт. 

 

Трикотаж, основа основ всех коллекций , снова выступает протагонистом: от более плотных изделий из  основовязаного  полотна до более легких, изготовляемых из  невесомой пряжи разнообразной выделки. В тотал луках хлопчатобумажная пряжа различной толщины и переплетения представлена в широком диапазоне -  от креп-коттона, цветного, узорчатого, в полоску, до еще более легкой пряжи, способной создать интересный текстурный эффект.

MUST HAVE от  STEFANEL: наряды из хлопковой вуали филькупе пастельных тонов; макси-кардиган из хлопкового жаккарда  с  оборками и воланами;  плиссированное длинное платье из лен-вискозы, удобное в носке  и  элегантное одновременно.

Новинками весенне-летней коллекции является лен-стрейч,  используемый  для создания практичных и простых в носке изделий, а также  микс лен-вискоза - легкий  и дышащий, тисненый идеально подходящий для одежды  с складками и прозрачными вставками.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда. 

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