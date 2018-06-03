Фестиваль «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» прошёл в Москве!

Каждый год в первый день лета многие страны отмечают «Международный день защиты детей». Традиционно 1 июня по всему миру проходит множество мероприятий, призванных подарить праздник детям и привлечь как можно большее внимание взрослых ко всем жителям Страны под названием Детство!

26 мая в Театре Фольклора «Русская Песня» по инициативе Детского музыкального театра «Домисолька» и при поддержке Департамента образования города Москвы третий год подряд прошёл Гала-концерт Московского городского открытого детско-юношеского фольклорного фестиваля «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ». В рамках искромётного гала-концерта лучшие детские творческие коллективы из разных городов России продемонстрировали фольклорную программу, основанную на культуре и традициях разных народов.

Руководители Детского музыкального театра «Домисолька» Ольга Юдахина и Иван Жиганов искренне уважают и чтят традиции и делают всё, чтобы прививать молодому поколению интерес к фольклору разных народов.

История каждого народа – кладезь обычаев и традиций, которые бережно передаются из поколения в поколение и составляют культуру той или иной национальности и региона.

Важно и нужно во всех тенденциях, диктуемых динамичным временем, ни в коем случае не утрачивать связующую нить веков.

«FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» - прекрасный калейдоскоп ярких талантов и самобытных номеров, творческих самородков со всех уголков России.

Оргкомитет рассмотрел более 200 видеозаявок от коллективов и солистов учреждений образования и культуры со всей России: лучшие из лучших вышли в финал конкурса и боролись за гран-при - бесплатную путевку в Международный детский центр «Артек», дающую право участия в творческой смене «ВсеДетский мастер-класс».

География фестиваля очень обширна и постоянно расширяется.

В этом году в фестивале приняли участие ребята со всей страны - Детские фольклорные и хореографические коллективы из Москвы и Подмосковья, Новокузнецка, Кургана, Томска, Краснодара, Ростовской области, Пермского края…

Ведущими вечера стали артисты театра «Домисолька»: Анастасия Пантелеева, Елизавета Шамрай, Георгий Ключников, Егор Гонтаренко, Арсений Путь.

Русские народные песни и танцы, заводные частушки и прибаутки, украинский «Гопак», «Аджарский танец», «Танец Марийских красавиц», «Татарский танец», этюд современной хореографии…

Все номера были филигранно выстроены и отрепетированы как с вокальной, и хореографической, так художественной и драматической стороны!

Отдельно отметим образ каждого номера! Лебеди и царевны, трогательные барышни и краса-девицы, бравые молодцы и удалые джигиты, энергичные хлопцы и гарна-дивчины…

Подчеркнём, что представители всех творческих коллективов выступали в своих костюмах, абсолютно соответствующих тематике и настроению номера. Всё это говорит о высоком художественном уровне каждого ансамбля.

Безграничная палитра детских и юношеских талантов, вдохновенные улыбки, искренняя радость участников и зрителей!

Обладателя Гран-при определило компетентное жюри в составе: народного артиста России Рената Ибрагимова; народного артиста России, художественного руководителя «Центра русской культуры и искусства» Владимира Девятова; художественных руководителей Детского музыкального театра «Домисолька» Ольги Юдахиной и Ивана Жиганова; музыковеда, шеф-редактора телеканала «Культура» режиссера программ «Утренняя почта», «Программа А», «Джазофрения», «Большая опера», «Евровидение» Григория Шестакова; заслуженной артистки России, ассистента художественного руководителя академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Надеждиной Елены Гришковой; главного режиссера МДЦ «Артек» Андрея Стрельцова; эстрадного певца, композитора, победителя конкурса «Народный артист», обладателя ордена «За вклад в развитие культуры России» Руслана Алехно. Председатель жюри – народная артистка РФ, художественный руководитель Русского народного хора имени М.Е. Пятницкого Александра Пермякова.

Пока жюри совещалось, кому вручить главный приз, публику развлекали многогранные артисты Театра «Домисолька», которые также подготовили программу, согласно тематике фестиваля – Славянский колорит, Ирландский степ, попурри из Еврейских песен, Казацкая удаль…

Специальным гостем концерта стала Детско-юношеская фольклорная студия «Наследие», под руководством Народной артистки России Надежды Бабкиной. «Наследие» подарили зрителям плясовую «Камаринскую».

В дуэтах с артистами «Домисольки» выступили почётные гости – Александр Олешко, Руслан Алехно, Ренат Ибрагимов, Владимир Девятов.

Гран-при фестиваля были удостоены:

Чертина Владлена, представительница хореографического коллектива «Терпсихора» города Волжский;

Юлия Малинова, воспитанница ГБУКиО г. Москвы «Цент Владимира Девятова»

Московский Ансамбль Народного танца «Мечта».

Завершил восхитительный, полный эмоций вечер, Народный артист Владимир Девятов и театр «Домисолька» оптимистичным, жизнеутверждающим шлягером "Эта ярмарка красок!"

Есть такая пословица: «Прицеливаясь в своё прошлое из пистолета, не забывайте, что будущее уже целится в Вас из пушки!» Пока есть такие фестивали, как «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ», трепетно оберегающие прошлые традиции, можно смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом!

И пусть у нас на горизонте светит прекрасная Радуга добра, чудес, вдохновения и все мы как можно чаще становимся гостями на «Ярмарке красок», где мерцают «разноцветные маски, летают деревянные качели и парят расписные карусели!» До встречи через год, на четвёртом фестивале «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ»!

Корреспондент: Бурулёва Юлия

Фотографы: Поплавская Виктория, Абдуллаева Ирина