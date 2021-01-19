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Pitti Uomo (68)
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Артем Кузелев

Ярмарка Pitti Uomo перешла в онлайн-формат

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  • 19 Января 202110:28
Сюжеты: Pitti Uomo

Организаторы флорентийской выставки мужской моды сообщили об отказе от физических показов в рамках очередного сезона. Все презентации Pitti Uomo – 21-23 февраля 2021 – пройдут в онлайн-формате. Дизайнеры смогут воспользоваться цифровой платформой Pitti Connect, которая была успешно опробована в прошлом сезоне.

Организаторы приняли такое решение в связи с указом итальянского правительства о продлении ограничительных мер, связанных с проведением массовых мероприятий, до марта. Главный исполнительный директор Pitti Immagine Рафаэлло Наполеоне сообщил: «В последние недели вероятность проведения физических шоу явно снижалась, но мы решили оставить дверь открытой для этого варианта до официального подтверждения постановления, потому что мы разделяли сильное желание наших участников и покупателей встретиться друг с другом лично».

 
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