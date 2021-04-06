С 1 по 4 апреля 2021 года в Гостином дворе проходит Ярмарка современного искусства Art Russia Fair, в которой приняли участие российские и зарубежные галереи и художники.
На Art Russia Fair представлено более 100 художников и 40 галерей. В экспозиции все важные и наиболее актуальные направления в искусстве: абстрактный экспрессионизм, символизм, сюрреализм, современный реализм, концептуализм, перформанс, арт-фотографии и digital art. На выставке демонстрируют работы художницы Елизаветы Егиазарян, работающей с интерпретацией чувств и эмоций. На стенде фотографа Влада Локтева можно понаблюдать, как последние 30 лет менялась визуальная эстетика отечественного глянца. Также показан проект «Провинция» Виктории Удаловой, в котором она исследует границы телесного. Вниманию посетителей представлены новые работы Павла Балыкина, Андрея Шусталова, Аллы Човган, Анны Бо, Константина Худякова, Kate Zokh, Насти Миро, Ольги Буренковой, Виктории Вейсбрут, Алексея Азарова и других. В экспозицию вошли и работы художника из Кувейта Шоуг Альхабаша.
Основной миссией мероприятия организаторы считают открытие новых имен на российской арт-сцене и знакомство аудитории с яркими ее представителями. Россия — страна огромного творческого потенциала. Искусству необходимы площадки, где художники и галеристы могут заявить о себе и привлечь новую аудиторию среди коллекционеров и зрителей, которые получают не только эстетическое удовольствие, но и знакомятся с новыми трендами. Фролова выступает одним из кураторов ярмарки Art Russia, помимо нее в число кураторов вошли коллекционер, сооснователь DSL Collection Сильван Леви, арт-юрист, координатор проекта Cartier Екатерина Смольянникова, управляющий партнер IBG, основатель проекта #АРТМЕЦЕНАТ Юлия Рублева. В качестве независимого эксперта и спикера деловой программы приглашен корреспондент Art Newspaper (Лондон), Art market Bloomberg News Джон Вароли.
Организаторы ярмарки Art Russia, корпорация «Синергия» и проект Synergy Art, видят свою миссию в том, чтобы создать единое пространство, где могли бы соединиться два глобальных направления современности — творчество и бизнес. На Art Russia Fair молодые российские художники могут лично показать работы арт-сообществу и любителям современного искусства. Это своеобразный манифест contemporary art. Объединяя художников и галеристов на одной площадке, организаторы верят, что Art Russia Fair — отличный старт для плодотворного сотрудничества художников, галеристов и предпринимателей.
«В России невероятное количество ярких художников, которым нужно дать возможность показать себя, проявить свой потенциал. Мы рады способствовать продвижению талантливых представителей мира искусства, поддерживать их и открывать новые имена. Я уверен, что наша ярмарка поможет всем участникам найти источники вдохновения и возможности, которые помогут им в жизни и бизнесе», — сказал президент корпорации «Синергия» и сооснователь ярмарки Art Russia Fair Вадим Лобов.
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