Язык цветов

Правильно составленная цветочная композиция несет в себе максимум смысла. К сожалению, немногие мужчины, приобретая цветы для своих возлюбленных, задумываются о том, какую информацию таит в себе их букет. Наша подборка поможет представителям сильной половины человечества правильно выбрать цветы для подарка. А мы - сотрудники тепличного комплекса «Новая Голландия» доставим цветы в любой российский регион.

Итак, выбираем цветы для букета:

Азалия – изящный цветок, позволяющий убедить даму в своей преданности. Как правило, такой букет преподносят перед нежеланной разлукой.

Букет распустившейся акации расскажет о вашей тайной любви.

Анютины глазки являются символом нежности. Их, как правило, дарят молоденьким девушкам.

Букет амброзии свидетельствует о взаимности чувств.

Белые астры – признание в страстной любви.

А вот букет бегонии - это своего рода предупреждение о наличие недоброжелателей и завистников.

Вьюнок – обещание недолговечной, но очень нежной любви.

Белая гвоздика – пожелание успехов. Букет желтых гвоздик – символ примирения. Красные гвоздики – букет для руководителей. Розовые - символ материнской любви.

Георгины – цветы, извещающие о непостоянстве дарителя. Никаких обещаний и клятв.

Букетик душистого горошка – символ прощания.

Лаванда – цветок преклонения и восхищения.

Букет тигровых лилий несет в себе пожелание благосостояния. Белые лилии говорят о чистоте помыслов. Желтые – об экстравагантности и неординарности дарителя.

Букет из садовых ромашек принято дарить невинным девушкам. Ромашки – символ первых романтических чувств.

Ну, а теперь несколько слов о розах. Алая и красная розы – это вестники страстной любви. Букет темно-красных роз – вещает о трауре. Розовый цветок – обещание любви и счастья. Белые розы – признание чистоты и невинности. Букет из алых и белых роз – символ единства. А вот желтые розы – символ ревности. Если мужчина дарит одну розу – это означает, что он все еще любит и надеется на взаимность.

Молоденьким девушкам предпочтительней дарить цветы нежных оттенков с нераскрывшимися бутонами. Женщинам «бальзаковского возраста» - яркие, полностью распустившиеся цветы.

Кто-то из «великих» сказал, что для детей не бывает слишком много игрушек, а для женщин – слишком много цветов. Поверьте, нет лучшего подарка для женщины, чем букет, преподнесенный с душой.