TRIUMPH стал партнером оздоровительно-просветительского проекта

Немецкий бренд нижнего белья и спортивной одежды Triumph стал партнером масштабного оздоровительно-просветительского проекта “Йога в парках” при поддержке Департамента культуры города Москвы. Присоединиться к бесплатным занятиям йогой и ознакомиться с новой коллекцией спортивной линейки Triaction, специально разработанной для занятий на свежем воздухе, можно будет в 4 парках Москвы: «Сокольники», «Красная Пресня», «Царицыно» и «Кузьминки».

Этим летом гости четырех московских парков смогут познакомиться с разными направлениями йоги — от Хатха до йоги для лица и йоги смеха. Более 200 сертифицированных преподавателей ведущих йога-студий столицы будут проводить занятия на свежем воздухе, делиться практикой йоги, делать людей мегаполиса более здоровыми, спокойными и счастливыми в дружественной атмосфере. Занятия подойдут как для опытных практиков, так и тех, кто делает первые шаги в йоге. Занятия бесплатны и не требуют регистрации.

В рамках серии мастер-классов по йоге, организованных немецким брендом Triumph, будет представлена новая коллекция спортивной линейки Triaction. Звездами линейки стали новые бодипозитивные модели спортивных бюстгальтеров для занятий разной степени интенсивности с инновационной технологией 3D POWERTECH, отвечающей за поддержку груди.

Адепты йоги и пилатеса оценят направление Studio, которое предлагает огромный выбор спортивных бра. Сетчатые вставки и регулируемые на спине бретели делают эти бюстгальтеры удобными и функциональными, а специальная технология Free Motion N отвечает за высокую степень фиксации груди, при этом не сдавливая ее.

Помимо спортивных бра коллекцию пополнили топы и джоггеры в цветах звездного неба. Спортивные топы с мягкой чашечкой плотно прилегают к груди, визуально не утяжеляя ее, а сетчатая вставка подчеркивает натуральную форму. Джоггеры из влагоотводящего материала дополнены светоотражающими элементами и внутренним карманом для ключей для максимальной свободы, например, во время пробежки или йога-классов в парке.

Новая коллекция Triaction для женщин с разыми формами (чашечки от A до G) и комплекцией будет представлена во всех фирменных магазинах Triumph.

Подробнее о проекте: yogajournal.ru/parks/

Присоединиться к занятиям йогой с Triumph можно по следующему расписанию:

Царицыно (18.07.2019, четверг): Хатха-йога в 20:00-21:30 с Натальей Умновой;

Красная пресня (22.07.2019, понедельник): Хатха-йога в 19:00-20:30 с Ириной Васильевой;

Кузьминки (27.07.2019, суббота): Сурья-намаскар в 11:00-12:30 с Анастасией Власовой;

Сокольники (04.08.2019, воскресенье): Йога Айегара в 10:00-11:30 с Мариной Юнтти