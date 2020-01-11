Йоланда Зобель расстается с маркой Courreges

Еще один французский бренд остался без креативного директора в начале года.

Дизайнер Йоланда Зобель готовится к большим переменам. Стало известно, что она покидает пост креативного директора французской мерки Courreges, с которой сотрудничала два последних года. О том, как сложится карьера Зобель дальше, конкретно не говорится, журналисты издания WWD выяснили лишь, что дизайнер займется реализацией «других творческих проектов». В этом месяце Courreges представят последнюю коллекцию, созданную Йоландой.