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Артем Кузелев

Йоланда Зобель расстается с маркой Courreges

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  • 11 Января 202011:04

Еще один французский бренд остался без креативного директора в начале года.

Дизайнер Йоланда Зобель готовится к большим переменам. Стало известно, что она покидает пост креативного директора французской мерки Courreges, с которой сотрудничала два последних года. О том, как сложится карьера Зобель дальше, конкретно не говорится, журналисты издания WWD выяснили лишь, что дизайнер займется реализацией «других творческих проектов». В этом месяце Courreges представят последнюю коллекцию, созданную Йоландой.

 

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