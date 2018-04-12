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Алексей Бобровский

Юбилей Вячеслава Зайцева на Estet Fashion Week

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  • 12 Апреля 201812:09

9 апреля, в день открытия юбилейного, 15-го сезона Estet Fashion Week состоялся юбилейный показ великого русского модельера Вячеслава Зайцева, приуроченный к 80-летию мэтра российской моды.  В этот день на сцене юбиляра поздравили председатель совета «Гильдии ювелиров России» и руководитель   Estet Fashion Week Гагик Геворкян,  члены жюри, звезды эстрады и партнеры мероприятия. Юбиляра пришли поздравить: король российской поп-музыки Филипп КиркоровЛада ДэнсКатя Лель и другие артисты.  Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week во многом связана с именем Вячеслава Зайцева.  Именно с первых совместных показов «Московского Дома Моды Slava Zaitsev» и Ювелирного дома «Эстет» 7 лет назад родилась идея создания Estet Fashion Week, которая концептуально объединила на подиуме мастерство дизайнеров одежды и искусство ювелиров.  На протяжении практически всех сезонов Вячеслав Зайцев открывал своим специальным показом череду модных дефиле, задавая высокий уровень всего мероприятия. В  2014 году было создано жюри Estet Fashion Week,  в которое вошли эксперты моды, представители ведущих СМИ, медийные персоны. Вячеслав Михайлович стал почетным председателем жюри, сохраняя этот статус и поныне. С легендарным кутюрье  Ювелирный дом «Эстет» связывают не только долгие годы сотрудничества, но и личная дружба Вячеслава Зайцева с президентом ЮД «Эстет» Гагиком Геворкяном. В 2010 году был выпущен коллекционный глянцевый альбом, ставший сегодня раритетом.

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