Юбилей Вячеслава Зайцева на Estet Fashion Week

9 апреля, в день открытия юбилейного, 15-го сезона Estet Fashion Week состоялся юбилейный показ великого русского модельера Вячеслава Зайцева, приуроченный к 80-летию мэтра российской моды. В этот день на сцене юбиляра поздравили председатель совета «Гильдии ювелиров России» и руководитель Estet Fashion Week Гагик Геворкян, члены жюри, звезды эстрады и партнеры мероприятия. Юбиляра пришли поздравить: король российской поп-музыки Филипп Киркоров, Лада Дэнс, Катя Лель и другие артисты. Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week во многом связана с именем Вячеслава Зайцева. Именно с первых совместных показов «Московского Дома Моды Slava Zaitsev» и Ювелирного дома «Эстет» 7 лет назад родилась идея создания Estet Fashion Week, которая концептуально объединила на подиуме мастерство дизайнеров одежды и искусство ювелиров. На протяжении практически всех сезонов Вячеслав Зайцев открывал своим специальным показом череду модных дефиле, задавая высокий уровень всего мероприятия. В 2014 году было создано жюри Estet Fashion Week, в которое вошли эксперты моды, представители ведущих СМИ, медийные персоны. Вячеслав Михайлович стал почетным председателем жюри, сохраняя этот статус и поныне. С легендарным кутюрье Ювелирный дом «Эстет» связывают не только долгие годы сотрудничества, но и личная дружба Вячеслава Зайцева с президентом ЮД «Эстет» Гагиком Геворкяном. В 2010 году был выпущен коллекционный глянцевый альбом, ставший сегодня раритетом.