Юбилейная капсульная коллекция Etro

В честь своего 50-летия итальянский дом моды выпустил специальные модели, украшенные фирменными знаками.

Отмечающий в этом году 50-летие, бренд Etro выпустил капсульная коллекцию Etro 50. Юбилейную капсулу составили футболки, толстовки, свитера, рюкзаки, кошельки, шарфы, платки и слипоны, украшенные фирменным гербом марки, узорами пейсли, геометричными принтами, мультяшными персонажами и слоганом Faithful to Love and Beauty. Вещи уже поступили в магазины марки по всему миру.