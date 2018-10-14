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Артем Кузелев

Юбилейная капсульная коллекция Etro

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  • 14 Октября 201815:21
Сюжеты: Etro

В честь своего 50-летия итальянский дом моды выпустил специальные модели, украшенные фирменными знаками.

Отмечающий в этом году 50-летие, бренд Etro выпустил капсульная коллекцию Etro 50. Юбилейную капсулу составили футболки, толстовки, свитера, рюкзаки, кошельки, шарфы, платки и слипоны, украшенные фирменным гербом марки, узорами пейсли, геометричными принтами, мультяшными персонажами и слоганом Faithful to Love and Beauty. Вещи уже поступили в магазины марки по всему миру.

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