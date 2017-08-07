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Артем Кузелев

Юбилейная капсула от Christian Dior

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  • 07 Августа 201710:20
Сюжеты: Dior

В этом году парижский дом моды выпустит специальную коллекцию аксессуаров в честь своего 70-летия.

Дом Dior анонсировал выход капсульной коллекции аксессуаров, посвященной его 70-летию. Специальный тираж составят 23 предмета, среди которых легендарная сумка Lady Dior, шелковый платок, солнцезащитные очки, ювелирные украшения, а также товары для дома. Главной темой обновленного дизайна аксессуаров стали звезды и астрология, к которой сам Диор относился очень серьезно.

Капсула будет представлена в знаменитом парижском универмаге Galeries Lafayette, витрины которого украсят декораторы Dior. Кроме того, с 20 сентября по 7 января в пространстве магазина будет проходить выставка винтажных нарядов, которые создал основатель дома моды.

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