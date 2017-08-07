Юбилейная капсула от Christian Dior

В этом году парижский дом моды выпустит специальную коллекцию аксессуаров в честь своего 70-летия.

Дом Dior анонсировал выход капсульной коллекции аксессуаров, посвященной его 70-летию. Специальный тираж составят 23 предмета, среди которых легендарная сумка Lady Dior, шелковый платок, солнцезащитные очки, ювелирные украшения, а также товары для дома. Главной темой обновленного дизайна аксессуаров стали звезды и астрология, к которой сам Диор относился очень серьезно.

Капсула будет представлена в знаменитом парижском универмаге Galeries Lafayette, витрины которого украсят декораторы Dior. Кроме того, с 20 сентября по 7 января в пространстве магазина будет проходить выставка винтажных нарядов, которые создал основатель дома моды.