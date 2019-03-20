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Носкова Ольга Алексеевна

Юбилейная коллекция Аlla Рugachova. Весна-лето 2019

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  • 20 Марта 201907:07
Сюжеты: Эконика

Специально к юбилею Аллы Пугачевой в сезоне весна-лето 2019 «Эконика» представляет уникальную капсульную коллекцию, вдохновленную культовыми хитами певицы, - «Балет», «Маэстро» и «Миллион алых роз». Дизайнеры премиальной линии Alla Pugachova создали обувь, сумки и аксессуары, в которых песни, любимые миллионами россиян, нашли свое отражение в силуэтах моделей, сочетаниях материалов и цветов, а также в элементах фурнитуры.  В коллекцию вошли 20 моделей обуви, 4 сумки, 3 платка и набор брошей. Символом капсулы стал скрипичный ключ и ноты. Каждая пара пронумерована, принадлежность модели к конкретной песне определяет хэштег на стельке.

«Балет»

Фигура балерины в виде принта на стельке, кожаные воланы, мягкие пудровые оттенки – главные акценты темы. В качестве основного аксессуара - платок с изображением урока в балетном классе.

«Миллион алых роз»

Ключевой элемент темы -  алая роза из мягкого велюра, которая украшает ярко-красные лодочки, босоножки, сабо и клатч. Набор брошей в виде роз трех цветов гармонично дополняет капсулу.

«Маэстро»

Основной акцент сделан на черно-белую графику клавиш и фурнитуру в виде скрипичного ключа и нот, которая украшает лодочки, босоножки и открытые ботильоны. Клатч и платок с нотами  ярко дополняют тему.

Юбилейная коллекция Alla Pugachova выпущена ограниченным тиражом и будет представлена во флагманских салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети www.ekonika.ru с марта 2019 года. Уточняйте наличие в салонах «Эконика» вашего города.

Сайт/Интернет-магазин:  www.ekonika.ru

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