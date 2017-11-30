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Артем Кузелев

Юбилейная выставка Dior в Канаде

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  • 30 Ноября 201713:54
Сюжеты: Dior

Журналисты издания V опубликовали фотоотчет после посещения экспозиции, посвященной 70-летию модного дома.

Экспозиция, посвященная 70-летию дома Dior расположилась в залах Королевского музея Онтарио. Выставка исследует первое десятилетие творческого пути Кристиана Диора и то время, когда кутюрье изобрел свой знаменитый силуэт New Look. Однако кроме образов 1950-х годов в музее можно увидеть и вещи из более поздних коллекций, оригинальные эскизы Диора, технические характеристики одежды, архивные фотоматериалы и рассказы о женщинах, которые владели этими платьями. Закроется выставка 20 февраля будущего года.

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