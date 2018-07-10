Юбилейная выставка дома Etro

Итальянский дом моды готовится отметить 50-летие масштабной ретроспективой в Милане.

В рамках предстоящей Недели моды в Милане итальянский дом моды представит выставку, посвященную его 50-летней истории. Экспозиция разместится в залах Музея культуры MUDEC и откроет свои двери 22 сентября. Основная идея проекта – показать эволюцию марки, а также легко и весело рассказать о ее будущем. Увидеть здесь можно будет вещи из самых разных коллекций Etro, а также видеоматериалы, фрагменты архивов, фотографии и т.д. В честь события дом выпустит коллекцию мерча, а также капсульную коллекцию футболок, свитшотов, свитеров, обуви и аксессуаров.