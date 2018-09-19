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Артем Кузелев

Юбилейная выставка Etro

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  • 19 Сентября 201810:22
Сюжеты: Etro

Под занавес миланской Недели в итальянской столице моды откроется ретроспектива Etro.

В текущем году знаменитая итальянская марка отмечает 50-летия. В честь юбилея миланском Музее культур откроется выставка «Поколение пейсли». Проект будет иметь не совсем обычный формат инсталляции, в которой организаторы задействуют все выставочное пространство музея. Главное внимание будет сосредоточено на 50 образах из коллекций Etro разных лет. Посетить ретроспективу можно будет в течение трех недель: с 23 сентября по 14 октября.

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