Юбилейная выставка Etro

Под занавес миланской Недели в итальянской столице моды откроется ретроспектива Etro.

В текущем году знаменитая итальянская марка отмечает 50-летия. В честь юбилея миланском Музее культур откроется выставка «Поколение пейсли». Проект будет иметь не совсем обычный формат инсталляции, в которой организаторы задействуют все выставочное пространство музея. Главное внимание будет сосредоточено на 50 образах из коллекций Etro разных лет. Посетить ретроспективу можно будет в течение трех недель: с 23 сентября по 14 октября.