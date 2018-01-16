Юбилейная выставка Mary Katrantzou в Далласе

В Музее современного искусства Далласа открылась выставка, посвященная творчеству британского дизайнера Мэри Катранзу.

Проект, который на днях был представлен гостям Музея современного искусства Далласа Dallas Contemporary, получил говорящее название Mary, Queen of Prints. Как известно, Мэри Катранзу с самого начала своей творческой деятельности удостоилась в отзывах критиков звания королевы принтов и по-прежнему строит свои коллекции вокруг необычных рисунков и узоров. Настоящая выставка посвящена 10-летию британского бренда, которое Мэри отмечает в этом году.

Экспозиция структурирована не в хронологическом порядке, а по цветовой гамме, хотя здесь и можно увидеть работы Катранзу разных лет. Посетить выставку можно до 18 марта текущего года.