Юбилейная выставка Viktor & Rolf

Виктор Хорсинг и Рольф Сноерен представят в Роттердаме ретроспективу, посвященную 25-летию своей марки.

В честь торжественного события основатели марки Viktor & Rolf откроют в родном Роттердаме выставку, посвященную истории бренда. Ретроспектива Viktor & Rolf: Fashion Artists 25 Years не только расскажет о концепции одежды как «носимого искусства», но и продолжит выставочный проект Хорсинга и Сноерена, который был реализован в прошлом году в Мельбурне.

Настоящую экспозицию составят около 45 нарядов, созданных дизайнерским дуэтом, а также некоторые подиумные декорации и концертные костюмы поп-звезд. Откроется выставка 27 мая и будет работать до конца сентября 2018 года.