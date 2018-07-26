Юбилейная выставка выпускников Британской высшей школы дизайна

1 августа в 19:00 состоится открытие Выставки дипломных работ выпускников 2018 года курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна.

В выставке участвуют 16 лучших выпускников факультета «Дизайн одежды»: авторами будут представлены как женские, так и мужские коллекции одежды.

Само событие выступит важным звеном в коммуникации дизайнера и аудитории, посетители выставки смогут не просто посмотреть на одежду, а изучить концепцию и философии каждого из проектов. Структуру экспозиции выставки сформировали 8 актуальных тем и трендов, среди которых «Условное пространство», «Акцидентность», «Метамодерн».

Дата: 1 августа 2018 г.

Время: 19:00

Адрес: Москва, улица Делегатская, 3, Центр моды и дизайна

Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства