Юбилейное Fashion Show модного бренда эксклюзивной одежды KGB / Kolya Galya Biryukovy

17 апреля 2021 в 18 часов в Доме Моды Славы Зайцева состоялось большое модное событие, организованное в честь новой Юбилейной десятой коллекции бренда KGB.

Бренд был создан двумя художниками-дизайнерами, членами Московского Союза Художников и Ассоциации Художников Декоративных Искусств МСХ, учениками Вячеслава Михайловича Зайцева, Галиной Бирюковой и Николаем Бирюковым.

Коллекции бренда неоднократно демонстрировались на самых главных подиумах России, Белоруссии, Италии, Франции и Монако: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Belarus Fashion Week, Models Runway Italy, День города Москвы и др.

Участвовали в проекте Transformation Форума Славянских Культур (Словения) и принимали участие в VIII Международном Культурном Форуме в Санкт-Петербурге. Коллекции бренда были представлены в Лувре (Париж) на Арт Shopping Paris.

Галина Бирюкова является официальным представителем России в итальянской Федерации моды - Federazione Nazionale Moda di Unimpresa Italia.

17 апреля 2021 в честь презентации новой десятой Юбилейной коллекции Intergalactic, посвящённой космической теме, бренд провёл большое модное шоу.

Были показаны коллекции прошлых сезонов. Прошла выставка Fashion фотографий Николая Бирюкова под живое музыкальное оформление.

Были показаны модные образы под живые комментарии дизайнеров-художников.

И конечно, состоялась презентация юбилейной десятой космической коллекции бренда KGB - Intergalactic.

Дизайнеры создают уникальные​ коллекции не только для взрослых, но и для детей и подростков.

Все вещи эксклюзивны, созданы в единственном экземпляре с применением ручной росписи. 17 апреля в показе, наряду с профессиональными моделями, принимали участие поклонники бренда, что дало уникальную возможность приблизить моду и искусство к жизни.

Место проведения: Дом Моды Славы Зайцева, Проспект Мира, 21, Москва.

Дата и время: 17 апреля 2021 в 18.00.

Дизайнеры Галина и Николай Бирюковы.

Сайт бренда KGB : www.galinabiryukova.com

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