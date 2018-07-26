Юбилейное шоу Ralph Lauren состоится в Нью-Йорке

Ральф Лорен отметит 50-летие своего модного дома презентацией в Центральном парке Нью-Йорка.

В этом году американский дом моды Ralph Loren празднует свое 50-летия. В честь юбилея Ральф Лорен устроит шоу и торжественный ужин в Центральном парке Нью-Йорка. Все пройдет в рамках предстоящей Недели моды 7 сентября 2018 года. Как сообщает официальный пресс-релиз марки, дизайнер хочет отдать дань уважения своему родному городу, который давно считается столицей американской моды.