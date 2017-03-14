Юбилейный конкурс «Стиль Сочи» пройдет 22 апреля в Зимнем Театре

2017 год — юбилейный для Конкурса «Стиль Сочи». Уже 10 лет конкурс является творческим полем для объединения молодых дизайнеров со всей России.

Главные цели конкурса :

• выявление одарённых начинающих дизайнеров одежды; -создание условий для обмена опытом среди образовательных учреждений и школ профессиональной подготовки;

• коммерческое продвижение перспективных работ;

• развитие делового сотрудничества участников с представителями модного бизнеса.

ФАКТЫ

Ежегодный Конкурс молодых дизайнеров «Стиль Сочи» впервые был проведен в 2006 году.

Традиционно конкурс проходит весной в городе Сочи.

Конкурс является открытым. Дизайнер или творческая группа может представлять образовательное учреждение или участвовать самостоятельно.

Возраст участников не ограничен.

География Конкурса охватывает дизайнеров со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Орла, Пензы, Ставрополя, Пятигорска и других городов.

Ежегодно на Конкурсе предоставляется более 30 коллекций.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Это прекрасный повод заявить о себе и своем таланте.

Отлично провести время в весеннем городе Сочи среди моря и гор.

Получить новый опыт и расширить круг знакомств.

Начать свой бизнес в мире моды или вывести его на новый уровень.

НАГРАДА, КОТОРОЙ ГОРДЯТСЯ

Конкурс «Стиль Сочи» является отборочной площадкой для крупнейших российских и международных проектов:

• Национальной отраслевой премии «Золотое Веретено» в номинации «Дебют»,

• Международного конкурса «Русский силуэт» в Южном федеральном округе.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Для лучших из лучших мы приготовили специальные призы:

• возможность представить свою коллекцию для продажи в мультибрендовом салоне женской одежды «Сезоны»в городе Сочи

• размещение информации о дизайнере и его работах на Geometria.ru в разделе Forma

• публикация имиджевой статьи в журнале-партнере Конкурса

• и специальный приз — съемка лукбука от нашего партнера в студии или на свежем сочинском воздухе

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

• «CASUAL». Мода улиц и городов

• «КРЕАТИВ». Нестандартные решения, яркое исполнение.

• «ЭТНОСТИЛЬ». Национальные черты в современных моделях одежды.

ЖЮРИ КОНКУРСА

В состав жюри конкурса входят Академики Национальной Академии Индустрии Моды, члены Союза дизайнеров России, обозреватели и эксперты в области индустрии моды. Работы участников оцениваются путем открытого голосования.

По результатам конкурса организуется круглый стол с участниками мероприятия, на котором они могут задать вопросы, выслушать мнения и получить профессиональные советы специалистов в области индустрии моды.

Конкурс «Стиль Сочи» -это зрелищное и очень заметное событие весны в городе Сочи, которое широко освещается СМИ и активно поддерживается бизнес-элитой.

ПРОГРАММА КОНКУРСА

21 апреля, 13.00 — репетиция с участием всех номинантов (примерка коллекций и постановка дефиле). Дом Моды Людмилы Ивановой. Ул. Парковая, д.17, 7 этаж.

22 апреля, 12.00 — торжественное открытие Конкурса «Стиль Сочи». Зимний Театр. Ул. Театральная, дом 2

22 апреля, 18.00 — After-party для участников, почетных гостей и организаторов в уютном ресторане.

23 апреля, 11.00 — круглый стол с участниками Конкурса, на котором можно будет задать вопросы, выслушать мнение и получить профессиональные советы специалистов.

Дом Моды Людмилы Ивановой. Ул. Парковая, д.17, 7 этаж

Дополнительная информация о Конкурсе «Стиль Сочи» и любые интересующие вас вопросы по телефонам:

+7 (862) 296-06-65, доб. 123 и +7 (862) 296-09-49, доб. 1.

e-mail: sochistyle@simbip.ru

http://simbip.ru/contests/sochistyle

По вопросам партнерства, спонсорства и рекламы:

+7 (928) 445-23-83.