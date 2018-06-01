Юбилейный показ дома Sonia Rykiel

На предстоящей Неделе высокой моды парижский дом моды отметит 50-летие специальным праздничным шоу.

Французский дом моды отмечает в этом году юбилей. В честь 50-летия марки Sonia Rykiel было проведено уже несколько мероприятий, но главным из них обещает стать праздничное шоу на Неделе высокой моды в начале июля. Здесь бренд представит коллекцию L’Atelier, созданную креативным директором Жюли де Либран по мотивам истории ателье Sonia Rykiel. Точная дата презентации – 1 июля 2018 года.