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Артем Кузелев

Юбилейный показ дома Sonia Rykiel

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  • 01 Июня 201815:32
Сюжеты: Sonia Rykiel

На предстоящей Неделе высокой моды парижский дом моды отметит 50-летие специальным праздничным шоу.

Французский дом моды отмечает в этом году юбилей. В честь 50-летия марки Sonia Rykiel было проведено уже несколько мероприятий, но главным из них обещает стать праздничное шоу на Неделе высокой моды в начале июля. Здесь бренд представит коллекцию L’Atelier, созданную креативным директором Жюли де Либран по мотивам истории ателье Sonia Rykiel. Точная дата презентации – 1 июля 2018 года.

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