Юбилейный V «Подиум зрелой красоты» покажет модные этно-образы

3 октября московский социокультурный проект «Подиум зрелой красоты» торжественно откроет известный российский дизайнер Елена Шипилова. В этом году мероприятие, организованное порталом для старшего поколения «Баба-Деда» и Культурным центром ЗИЛ, пройдет при поддержке МГТС, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и европейского бренда одежды WITT international.

Модели 2017 года, женщины и мужчины зрелого возраста от 50 лет, продемонстрируют образы, подобранные стилистами популярных брендов: WITT international, UNIQLO, сеть универмагов ХЦ, Cocos Moscow, Царицын Дом, на подиуме будет представлена коллекция одежды Надежды Бабкиной.

Изюминкой события станет этно-часть - модели покажут образы, объединяющие модные веяния и фольклорные мотивы в современном прочтении.

Для этого был проведен конкурс среди культурных организаций и просто мастеров-умельцев по всей России, сохраняющих и возрождающих традиции своих народов и территорий, и вместе с известным модным домом Elena Shipilova были выбраны пять победителей разных регионов России - республики Марий Эл, Свердловской, Новгородской и Белгородской областей, Пермского края.

«Наш проект показывает обществу меняющийся портрет поколения зрелых людей. И я заметила, что чем старше становятся люди, тем чаще они задумываются о своих корнях, - объясняет Анастасия Лазибная. – Поэтому в этом году нам стало интересно показать, как культурная самоидентификация может вдохновить и стать частью модных образов жителя мегаполиса».

Россия является первой страной в мире, которая провела подиум с моделями старше 50 лет. Подобный проект прошел в Великобритании в 2015, спустя год после российского подиума.

Благодаря компании МГТС мероприятие снова смогут посмотреть жители всей России – прямая трансляция «Подиума зрелой красоты» пройдет на сайте проекта www.baba-deda.ru/podium50 .

За несколько часов до торжественного открытия «Подиума зрелой красоты» пройдут мастер-классы для зрителей по моде и стилю при поддержке немецкого интернет-магазина одежды для дам элегантного возраста witt.ru (WITT international), здоровому питанию и образу жизни.

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Программа:

16:30 до 19:00 – Мастер-классы для зрителей о моде, стиле и красоте

19:00 – Сбор гостей

19:30 – Торжественное открытие Подиума

21:00 – Закрытие Подиума и награждение участниц

Мероприятие пройдет в Культурном центре ЗИЛ (ул. Восточная д. 4, корп. 1).

Вход свободный, необходима регистрация