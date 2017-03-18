Yulia Kosyak. Осень-зима 2017-18. «PH-X XXI» (Феникс XXI века)

• Циклический рубеж начала времен…

• Феникс XXI века восстанет из пепла предыдущего столетия и из прутьев клетки сплетет новые крылья.

• Роковой момент в прошлом и Рок раскачает ладью настоящего озвучив настроение по-новому эпически сказочных героев, которые воплотятся в лини прет-а-порте. Графические персонажи, очерченные линией, напомнят об абсолютности противоположного, анималистические - о неоднозначности живого.

В коллекции применены приемы кастомайзинга, работа с кожей и перьями, кантовые технологии, графические изображения.

Коллекция была представлена под авторское музыкальное сопровождение проекта WEREWOLF FAMILY (рок-музыкант ANDREW WEREWOLF и DJ ROCK’N’ROLLA (aka Dj Lady 😎 - Glam Dangerous House – оригинальное сочетание современного электронного звучания и живых инструментов, классического гранжевого драйва и креативных fashion-перформансов.

фото - Dima Babushkin