Yulia Kosyak. Осень-зима 2017-18. «PH-X XXI» (Феникс XXI века)

• Циклический рубеж начала времен…
• Феникс XXI века восстанет из пепла предыдущего столетия и из прутьев клетки сплетет новые крылья.
• Роковой момент в прошлом и Рок раскачает ладью настоящего озвучив настроение по-новому эпически сказочных героев, которые воплотятся в лини прет-а-порте. Графические персонажи, очерченные линией, напомнят об абсолютности противоположного, анималистические - о неоднозначности живого.
В коллекции применены приемы кастомайзинга, работа с кожей и перьями, кантовые технологии, графические изображения.
Коллекция была представлена под авторское музыкальное сопровождение проекта WEREWOLF FAMILY (рок-музыкант ANDREW WEREWOLF и DJ ROCK’N’ROLLA (aka Dj Lady 😎 - Glam Dangerous House – оригинальное сочетание современного электронного звучания и живых инструментов, классического гранжевого драйва и креативных fashion-перформансов.
фото - Dima Babushkin
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