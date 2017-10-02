Юная участница модных показов отметила день рождения

Дочке телеведущей Ирины Сашиной – Марийке, которая уже неоднократно выходила на подиум, исполнилось три года. Мама решила, что этот день малышка должна запомнить навсегда и придумала оригинальное решение для праздника. «Почувствовать себя в «Сказке» (в прямом и переносном смысле) смогли все гости, пришедшие на торжество», - рассказывает Ирина. Проходил праздник в интерактивном музее «Сказкин дом».

Гости, среди которых было много друзей Марийки, отвечали на вопросы Кота в сапогах и Красной Шапочки (или выполняли их более сложные задания). Детям довелось и сварить кашу для Ученого кота, и наколоть дров для Бабы Яги, и обмануть серого волка, и пересечь волшебную речку, и даже спрятаться в чудо-печке. А уж сколько было восторга во время сказочной дискотеки и при встрече с настоящим волшебником!

«Я давно заприметила этот интерактивный музей (тогда Марийка ещё была грудной) и решила, что непременно отметит день рождения дочки в этом уникальном месте», - признается Сашина. Яркие декорации полностью погружают в сказку, а блестящая игра аниматоров не даёт малышам заскучать ни на минуту. Зато родители могут вздохнуть спокойно и просто радоваться, глядя на своих счастливых детей. Ну и, конечно, торт! Он был огромный двухъярусный - с бантом , короной и принцессой - именно такой заказала именинница. А осуществить мечту маме помогла Ее подруга-кондитер, которая каждый год старается удивить новыми вкусными шедеврами всех четверых детей Ирины Сашиной.