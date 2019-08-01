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Артем Кузелев

Юрген Теллер снова снимает для Вивьен Вествуд

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  • 01 Августа 201910:51
Сюжеты: Vivienne Westwood, Juergen Teller (Юрген Теллер)

Британская марка Vivienne Westwood представила кадры осенне-зимней кампании.

Бренд Вивьен Вествуд опубликовал новую рекламную кампанию. За создание кампейна осенне-зимней коллекции отвечал фотограф Юрген Теллер, а его главными героями стали сама Вивьен и ее муж Андреас Кронталер. Кроме дизайнеров, в съемках также участвовали профессиональные модели Даки Тот и Джордан Барретт. Фоном для снимков послужил лондонский микрорайон Барбикан.

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