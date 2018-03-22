Ювелирная мода в Израиле

Израильская традиция ювелирного ремесла зародилась в глубокой древности. В текстах Библии приводятся многочисленные примеры ювелирных изделий, которые пользовались повсеместным спросом и признанием. Создание золотых атрибутов для служения в Храме требовало высочайшего профессионализма и мастерства. Мастера для создания и украшения Ковчега Завета были выбраны и благословлены самим Б-гом. Таким образом, современные израильские ювелиры являются потомками библейских мастеров и наделены б-жественным даром.

Важнейшей особенностью израильской ювелирной моды является тесная связь между прошлым и будущим. Многие ювелирные дизайнеры используют модели изделий, найденных в ходе проведения археологических раскопок. Идеи библейских творцов воплощаются в реальность с использованием передовых нанотехнологий. Благодаря использованию компьютерной графики и лазерной резки удается создавать поразительные шедевры, напоминающие предметы из фантастических сериалов будущего.

Перспективным направлением в ювелирной моде является создание украшений со сценами и сюжетами из Библии. Например, изделия Таля Соломона отличаются глубокой философией и оригинальным подходом к импровизации сцен мироздания. На изделиях Соломона хорошо заметен объемный 3d эффект, что делает ювелирные сцены живыми и реалистичными. Поражает и завораживает внимание детальная проработка каждой детали и мелочи.

Уникальную концепцию ювелирных изделий https://krasnaja-nit.ru/shop/juvelirnye-izdeliya-iz-izrailya выбрала Татьяна Чернова, переселившаяся в Израиль из России. В ее браслетах и подвесках очень часто присутствует небрежность и природный рельефный стиль. Такой неординарный подход позволяет добиться естественности и завоевать доверие постоянных клиентов, ценящих древние мотивы и этнические композиции.

Помимо использования традиционных драгоценных металлов (золото, серебро) в израильском ювелирном искусстве особое внимание уделяется драгоценным и полудрагоценным камням и минералам. И в этом направлении ювелирного творчества израильские мастера преподносят не мало приятных сюрпризов. Не только алмазы и бриллианты украшают величественные творения израильских ювелиров. Известный иерусалимский мастер Рафаэль активно использует уцелевшее римское стекло и эйлатский камень. Эти уникальные материалы являются очевидцами эпохальных событий, которые определили ход истории на тысячелетия вперед. Римское стекло позволяет создавать великолепные подвески, серьги и ожерелья. Все изделия Рафаэля изготавливаются вручную, поэтому каждое украшение будет содержать в себе уникальные штрихи и свойства!