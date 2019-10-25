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Артем Кузелев

Ювелирной коллекции Dior 20 лет

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  • 25 Октября 201910:44
Сюжеты: Dior, Бижутерия, украшения, драгоценности

В честь юбилея линии Dior Joaillerie парижский дом моды выпустил целый букет драгоценных роз.

Виктуар де Кастеллан, главный ювелир и креативный директор ювелирной линии Dior, выпустила к 20-летию Dior Joaillerie коллекцию украшений Rose Dior Pop. Ее составили десять изделий высокого ювелирного искусства и четыре украшения из постоянной коллекции. Кольца Виктура декорировала розами, лепестки которых покрыла цветным лаком. Стебли цветков дублируют формы украшений из коллекции Bois de Rose.

 

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