Ювелирной коллекции Dior 20 лет

В честь юбилея линии Dior Joaillerie парижский дом моды выпустил целый букет драгоценных роз.
Виктуар де Кастеллан, главный ювелир и креативный директор ювелирной линии Dior, выпустила к 20-летию Dior Joaillerie коллекцию украшений Rose Dior Pop. Ее составили десять изделий высокого ювелирного искусства и четыре украшения из постоянной коллекции. Кольца Виктура декорировала розами, лепестки которых покрыла цветным лаком. Стебли цветков дублируют формы украшений из коллекции Bois de Rose.
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