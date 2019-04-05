Ювелирные тренды: радужная палитра в новой коллекции МЮЗ

Ювелирные украшения никогда не выходят из моды, однако и здесь есть свои

сезонные тренды: чтобы ваш образ был гармоничным, аксессуары должны

быть современными. О том, какие драгоценности будут востребованы этой

весной, рассказали эксперты Московского ювелирного завода.



Многослойность сегодня в тренде не только в одежде, но и в аксессуарах.

Наиболее интересно смотрится браслет в компании с другими, похожими на

него, или несколько колец на одном пальце. Можно использовать несколько

изделий из разных металлов и с камнями разного размера, а также взять

кольцо (или браслет), изящно имитирующее многослойность.

Кроме того, некоторые стилисты рекомендуют в этом сезоне сочетать кулон с

ещё одной цепью или жемчужным колье, а также носить браслет в паре с

часами.



Огранка «Багет» ещё пару лет назад была скорее признаком винтажного

изделия, но в этом году вновь обрела популярность. И сегодня стильным

девушкам непременно стоит обратить на неё внимание. Подобрать

подходящее украшение можно в коллекции Flaming Ice Московского

ювелирного завода. Лаконичность и простота, благородство и минимализм – уникальная особенность этих ювелирных украшений.

Яркие акценты – непременный атрибут весны, ведь именно это время года

дарит нам сочные краски и становится источником вдохновения. Украшения

из коллекции Festa Московского ювелирного завода помогут расставить яркие

акценты и внести разнообразие в ваш ювелирный гардероб. Эти изделия

отличает динамичность и оригинальный цвет: зелень молодой листвы, синева

весеннего неба, блеск золотого солнца.

Так что каждая женщина сможет выбрать именно то, по чему больше всего соскучилась за зиму.

Не стоит переживать, что на каждый сезон вам понадобится новый

ювелирный комплект – по-настоящему стильная ювелирная классика легко

впишется в любую моду, главное – правильно её носить.



Московский ювелирный завод (МЮЗ) основан в 1920 году и входит в группу

компаний, которая осуществляет полный цикл операций – от переработки сырья до реализации готовой продукции, а также имеет собственную розничную сеть. За

время существования высококвалифицированными специалистами МЮЗ накоплен огромный опыт в создании ювелирных украшений, который передаётся молодому поколению для сохранения традиций и уникального стиля с использованием современных технологий.

Сеть МЮЗ насчитывает более 300 магазинов, которые представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Воронеже, Саратове, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Тюмени, Казани, Уфе, Краснодаре, Ставрополе, Владимире, Нальчике, Ульяновске и других городах Российской Федерации.

По данным пресс-службы Московского ювелирного завода.