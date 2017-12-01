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Артем Кузелев

Ювелирные украшения Chanel а-ля рюс

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  • 01 Декабря 201723:59
Сюжеты: Chanel, Бижутерия, украшения, драгоценности

Парижский дом моды посвятил новую коллекцию высокого ювелирного искусства России.

Дом Chanel представил украшения из первой капсульной коллекции высокого ювелирного искусства. Собрание, получившее название Inspiration Russe, составили семь колец и браслеты. Все украшения сделаны из 18-каратного желтого и белого золота и посвящены русским друзьям основательницы дома Коко Шанель. Среди них князь Дмитрий Романов, композитор Игорь Стравинский, антрепренер Сергей Дягилев и хореограф Вацлав Нижинский. Изделия разделены на четыре комплекта. 

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