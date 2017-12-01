Ювелирные украшения Chanel а-ля рюс

Парижский дом моды посвятил новую коллекцию высокого ювелирного искусства России.
Дом Chanel представил украшения из первой капсульной коллекции высокого ювелирного искусства. Собрание, получившее название Inspiration Russe, составили семь колец и браслеты. Все украшения сделаны из 18-каратного желтого и белого золота и посвящены русским друзьям основательницы дома Коко Шанель. Среди них князь Дмитрий Романов, композитор Игорь Стравинский, антрепренер Сергей Дягилев и хореограф Вацлав Нижинский. Изделия разделены на четыре комплекта.
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