Ювелирные украшения Chanel а-ля рюс

Парижский дом моды посвятил новую коллекцию высокого ювелирного искусства России.

Дом Chanel представил украшения из первой капсульной коллекции высокого ювелирного искусства. Собрание, получившее название Inspiration Russe, составили семь колец и браслеты. Все украшения сделаны из 18-каратного желтого и белого золота и посвящены русским друзьям основательницы дома Коко Шанель. Среди них князь Дмитрий Романов, композитор Игорь Стравинский, антрепренер Сергей Дягилев и хореограф Вацлав Нижинский. Изделия разделены на четыре комплекта.