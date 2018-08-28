Ювелирный бренд KOJEWELRY™ презентует коллекцию сезона осень-зима 2018

В коллекцию вошли модернизированные модели серег и колец TASSEL, ставшими неизменной классикой бренда, именные колье, сотуары и чокеры, серьги-обручи, цепочки на тело BODYLACE и мини-каффы на хрящ уха PEARS. Кроме того, бренд KOJEWELRY™ расширил линейку украшений из белого золота 750 пробы.

Главная новинка сезона – серьги-обручи в разных вариациях и цветах. Эти классические серьги прекрасно смотрятся в любой ситуации. Обручи украшены бриолетами ручной огранки, придающие серьгам выразительный характер и озаряют их нежным сиянием. Серьги-обручи являются одним из тех видов украшений, которые всегда в моде, бренд оживил их ещё и длинными цепочками со вставками камней различной огранки в виде дождя.

В коллекции из белого золота 750 пробы серьги усыпаны камнями, а бриолеты исполнены из натурального топаза и кварца, что придаёт им торжественное настроение.

Теперь в коллекции KOJEWELRY™ можно найти украшения на шею на любой вкус – будь то ювелирный чокер TENNIS или чокер-лента, которые при желании можно дополнить подвеской и менять в зависимости от образа, сотуары с ниспадающими кисточками, призванные подчеркнуть элегантность. Для любителей украшать себя нетривиальными изделиями бренд выпустил цепочки на тело BODYLACE, которые потрясающе выглядят как на оголенном теле, так и на вечерних платьях.