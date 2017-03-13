Ювелирный бренд KoJewelry выпустил коллекцию для маленьких леди

Идея создания детской коллекции дизайнеру Ольге Кенигсон пришла в связи с рождением дочери, однако воплощение идеи произошло в тот момент, когда девочке исполнилось 3 года, она научилась переносить свои мысли на бумагу и смогла принять непосредственное участие в отрисовке эскизов. Из-за обилия мероприятий было решено создать праздничный вариант HEARTS, кроме того, в коллекции присутствуют и повседневные утонченные пуссеты-трансформеры, к которым, в зависимости от настроения и случая, можно добавить обвес в виде капельки.

Коллекция украшений KoJewelry JUNIOR выполнена из серебра с использованием синтетических бриллиантов и цирконов бриллиантовой огранки.



Детская коллекция KoJewelry JUNIOR представлена в нескольких цветовых вариациях, где основа изделия возможна в белом (покрытие: родий), а также в золотом (покрытие: золото 18К) цветах. Пастельные оттенки синтетического бриллианта выбраны не случайно - розовый, желтый и белый цвет идеально подчеркивают нежность изделий.