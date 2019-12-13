Ювелирный бренд Naclona представил новую коллекцию “Religion 2.0”

В Большом зале культового исторического Центрального Дома Журналиста состоялся роскошный арт-показ ювелирного бренда Naclona “Religion 2.0”,Коллекция “Religion 2.0” - это абсолютный драйв, вдохновение, страсть к жизни и дикая, чарующая сексуальность. Это осязаемая тонкая грань, где сходятся одновременно и безупречная женственность, и власть эротики над здравым смыслом, и свойственная бренду идеальная геометрия форм.
Олицетворением образов коллекции традиционно стали самые красивые артисты России: Карина Мишулина, Анастасия Неонова, Евгения Короткевич, Антонина Клименко, Анна Роскошная, Мария Малышевская и Виктория Большагина, а так же модель международного класса Кира Дихтяр и Александра Устименко, владелица брендинг-бюро МУЗА_PRoject, директор по развитию ресторана ДомЖур и большая поклонница бренда Naclona.
Отдельная благодарность за помощь в организации показа: стилистам Рубцовой Сандре и Игнатьевой Марии, выпускницам Школы грима и визажа при Мосфильме Estel Shine под руководством Эстель Семенчук.
Текст: пресс-служба бренда
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