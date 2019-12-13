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Бижутерия, украшения, драгоценности (648)
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Диана Мицкевич

Ювелирный бренд Naclona представил новую коллекцию “Religion 2.0”

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  • 13 Декабря 201916:45
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

В Большом зале культового исторического Центрального Дома Журналиста состоялся роскошный арт-показ ювелирного бренда Naclona “Religion 2.0”,

Коллекция “Religion 2.0” - это абсолютный драйв, вдохновение, страсть к жизни и дикая, чарующая сексуальность. Это осязаемая тонкая грань, где сходятся одновременно и безупречная женственность, и власть эротики над здравым смыслом, и свойственная бренду идеальная геометрия форм. 

 

 

  «Я не просто создаю украшения, я приподнимаю занавес, за которым скрывается истинная сущность женщины, её сила и хрупкость, её отношение к самой себе», - говорит дизайнер бренда Ирина Наклона.

 

   

 

Олицетворением образов коллекции традиционно стали самые красивые артисты России: Карина Мишулина, Анастасия Неонова, Евгения Короткевич, Антонина Клименко, Анна Роскошная, Мария Малышевская и Виктория Большагина, а так же модель международного класса Кира Дихтяр и Александра Устименко, владелица брендинг-бюро МУЗА_PRoject, директор по развитию ресторана ДомЖур и большая поклонница бренда Naclona. 

 

 

 

Отдельная благодарность за помощь в организации показа: стилистам Рубцовой Сандре и Игнатьевой Марии, выпускницам Школы грима и визажа при Мосфильме Estel Shine под руководством Эстель Семенчук.

 

     

 

 

  Фото: Дмитрий Бабушкин

 

  Текст: пресс-служба бренда

 

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