ROBERTO BRAVO и Виктория Боня представили результат совместной коллаборации

21 февраля ювелирный бренд ROBERTO BRAVO и знаменитая телеведущая, модель и актриса, Виктория Боня, представили результат совместной творческой коллаборации - коллекцию Naviblue и ее эксклюзивную линию «Victoria Bonya Lettera».

Мероприятие состоялось в Отеле «St. Regis Никольская» и собрало ведущие СМИ и модных блоггеров столицы, чтобы насладиться роскошью голубых бриллиантов.

Тема природы и ее сохранности неизменна для бренда. Нежные бриллиантовые бабочки, звездочки, цветочки и совы, а так же модная геометрия коллекции Naviblue уже стали бестселлерами и желанными подарками прекрасной половины.

Виктория, вдохновленная опытом создания своей ювелирной линии, рассказала об уникальности украшений, колье и браслете, об эмоциях и чувствах, которые она вложила в их создание. Изготавливаются украшения индивидуально. Возможен выбор цветов золота – белое, желтое и розовое. Так же вы можете выбрать цвет эмали каждого элемента медальона с монограммой. А голубые бриллианты, инкрустированные в прилегающую к телу часть медальона, несут в себе особую связь с обладателем драгоценности.

Материал предоставлен организаторами