Ювелирный дом Boucheron на выставке в Париже

Легендарный ювелирный дом представил парижанам и гостям Столицы моды ретроспективный проект, посвященный своей истории.

В этом году один из старейших ювелирных домов отмечает свое 160-летие. В честь юбилея легендарная марка открыла в Париже ретроспективную выставку, посвященную собственной истории. Гости Монетного двора смогут увидеть около 250 роскошных украшений, а также тематические видеоинсталляции. Вход на выставку свободный, а посетить ее можно до 28 января.