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Артем Кузелев

Ювелирный дом Boucheron на выставке в Париже

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  • 17 Января 201811:24
Сюжеты: Boucheron, Бижутерия, украшения, драгоценности

Легендарный ювелирный дом представил парижанам и гостям Столицы моды ретроспективный проект, посвященный своей истории.

В этом году один из старейших ювелирных домов отмечает свое 160-летие. В честь юбилея легендарная марка открыла в Париже ретроспективную выставку, посвященную собственной истории. Гости Монетного двора смогут увидеть около 250 роскошных украшений, а также тематические видеоинсталляции. Вход на выставку свободный, а посетить ее можно до 28 января.

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