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Бижутерия, украшения, драгоценности (594)
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Модная Лена

Ювелирный дом FREYWILLE встречает весну

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  • 30 Марта 201810:56
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности
 Неповторимое творчество великого Клода Моне дало почву для создания не одного высокохудожественного ювелирного дизайна FREYWILLE. Одним из них стал дизайн «Оранжери», получивший свое название в честь знаменитого парижского музея, который является местом сосредоточения работ великих импрессионистов и постимпрессионистов.  Потрясающая экспозиция Моне «Кувшинки», представленная в музее Оранжери (Le Musée de l’Orangerie), является поистине уникальным произведением искусства – и ошеломляющую глубину этого шедевра как нельзя лучше подчеркивает ее архитектурное оформление. Необычные залы округлой формы создают эффект покоя и бесконечности, позволяя посетителям насладиться гением кисти Моне, воплощенным на холстах длиной в 91 метр.    Сегодня мы можем насладиться еще одним плодом этого вдохновения – нежными очертаниями кувшинок в розовых и голубых тонах, которые так трогательно передают очарование рассвета в саду Живерни. Едва заметные блики утреннего солнца, оповещающего о зарождении нового дня, как будто играют на драгоценной эмали украшений FREYWILLE, подчеркивая колорит нормандской природы. Прикосновения розоватых лучей солнца радуют глаз не только в самом дизайне. Элегантная оправа в напылении из благородного розового золота также эффектно оттеняет нежно-пудровые тона на эмалевом полотне украшений. И это гармоничное сочетание придает образу то настроение  романтики, которым пропитано творчество Клода Моне.   Новая коллекция уже доступна в бутиках бренда и в интернет-магазине shop.freywille.ru/rus/  
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