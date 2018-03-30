Ювелирный дом FREYWILLE встречает весну

Неповторимое творчество великого Клода Моне дало почву для создания не одного высокохудожественного ювелирного дизайна FREYWILLE. Одним из них стал дизайн «Оранжери», получивший свое название в честь знаменитого парижского музея, который является местом сосредоточения работ великих импрессионистов и постимпрессионистов. Потрясающая экспозиция Моне «Кувшинки», представленная в музее Оранжери (Le Musée de l’Orangerie), является поистине уникальным произведением искусства – и ошеломляющую глубину этого шедевра как нельзя лучше подчеркивает ее архитектурное оформление. Необычные залы округлой формы создают эффект покоя и бесконечности, позволяя посетителям насладиться гением кисти Моне, воплощенным на холстах длиной в 91 метр.
Сегодня мы можем насладиться еще одним плодом этого вдохновения – нежными очертаниями кувшинок в розовых и голубых тонах, которые так трогательно передают очарование рассвета в саду Живерни. Едва заметные блики утреннего солнца, оповещающего о зарождении нового дня, как будто играют на драгоценной эмали украшений FREYWILLE, подчеркивая колорит нормандской природы.
Прикосновения розоватых лучей солнца радуют глаз не только в самом дизайне. Элегантная оправа в напылении из благородного розового золота также эффектно оттеняет нежно-пудровые тона на эмалевом полотне украшений. И это гармоничное сочетание придает образу то настроение романтики, которым пропитано творчество Клода Моне.
Новая коллекция уже доступна в бутиках бренда и в интернет-магазине shop.freywille.ru/rus/
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