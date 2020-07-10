Ювелирный дом Tiffany & Co. поддержит пострадавших от коронакризиса

Прибыль от продаж новой коллекции будет направлена на благотворительность.
Дом Tiffany & Co. представил новую коллекцию ювелирных изделий Tiffany Infinite Strength, которую составили браслеты, кольца, подвески и серьги, украшенные символом бесконечности. Украшения созданы из платины, белого, розового и желтого золота, а также из серебра. В компании обещают до конца лета перечислять 100% средств от продаж коллекции на благотворительность, поддерживая тех, кто пострадал от кризиса пандемии. Кроме того, марка перечислит порядка двух миллионов долларов гуманитарной организации Care, чтобы поддержать женщин и темнокожее сообщество.
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