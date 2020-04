Ювелирный дом Tiffany & Co. пожертвует на борьбу с пандемией

Пострадавшая из-за глобальной эпидемии коронавирусной инфекции, компания выделит миллион долларов на противодействие вирусу.

В пресс-службе ювелирного дома Tiffany & Co. сообщили, что руководство компании выделит миллион долларов на поддержание борьбы против распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что 750 000 долларов будет передано Всемирной организации здравоохранения и еще 250 000 долларов фонду The New York Community Trust, специалисты которого оказывают поддержку социальным службам и культурным организациям.