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Fashion jewelry

Ювелирный дом VALTERA представляет новую коллекцию часов «Freedom»!

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  • 17 Февраля 201723:37
Сюжеты: Часы

Классика в современном исполнении – это то что делает данную коллекцию уникальной. Эти часы отражают главные тренды мировой моды и являются отличным аксессуаром для тех девушек, которые предпочитают функциональный дизайн.

В производстве часов использованы высококачественные материалы: минеральное стекло с высокой защитой от царапин, перламутр, фианиты, бижутерный сплав. Надежную работу часов обеспечивают японский кварцевый механизм Seiko.

Часы Valtera станут идеальным завершающим штрихом вашего образа и заслужат почетное место не только на вашем запястье, но и в сердце! 

 

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