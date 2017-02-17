Ювелирный дом VALTERA представляет новую коллекцию часов «Freedom»!

Классика в современном исполнении – это то что делает данную коллекцию уникальной. Эти часы отражают главные тренды мировой моды и являются отличным аксессуаром для тех девушек, которые предпочитают функциональный дизайн.

В производстве часов использованы высококачественные материалы: минеральное стекло с высокой защитой от царапин, перламутр, фианиты, бижутерный сплав. Надежную работу часов обеспечивают японский кварцевый механизм Seiko.

Часы Valtera станут идеальным завершающим штрихом вашего образа и заслужат почетное место не только на вашем запястье, но и в сердце!