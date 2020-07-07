«Ювелирочка» дарит клиентам, ветеранам Великой Отечественной войны, серебряную брошь в честь Дня Победы

Команда телемагазина «Ювелирочка» решила оригинальным способом поздравить своих клиентов - ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны, с днем празднования Парада Победы 24 июня, и преподнести им в подарок серебряную брошь в форме звезды.

В память о Великой Победе подарки будут переданы клиентам телемагазина «Ювелирочка» по всей России. Всего будет подарено 1500 брошей. Сотрудники телемагазина стараются лично поздравить ветеранов, чтобы каждый из них смог почувствовать заботу и внимание

Родированная брошь в форме звезды выполнена из серебра 925 пробы. Изделие имеет вставки из разноцветной эмали.

Кроме этого, с 24 июня, специально ко Дню Победы, в эфире появятся в продаже памятные серебряные монеты 925 пробы «75 лет Великой Победы» Диаметр монеты составляет приблизительно 18 мм.



Телемагазин «Ювелирочка» предлагает клиентам широкий ассортимент уникальных по своему дизайну украшений. «Ювелирочка» работает с ведущими ювелирными заводами России и проверенными ювелирными домами по всему миру. Команда экспертов телемагазина отбирает только самые качественные украшения. Каждое из них проходит несколько этапов проверки, в том числе государственную инспекцию пробирного надзора Российской Федерации.

Все изделия, представленные в прямом эфире, доступны на сайте официального интернет-магазина ювелирочка.рф. Актуальные, а также акционные изделия доступны в разделе «Акции и специальные предложения».



Справка о компании «ВЕС-Медиа»

ООО «ВЕС-Медиа» заявила себя на рынке с 2010 года в качестве контент-провайдера на территории РФ и стран СНГ. В 2014 году компания запустила собственный телевизионный проект – телемагазин по продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными вставками». «Ювелирочка», осуществляя сотрудничество с крупнейшими российскими ювелирными заводами и зарубежными брендами. Кроме того, компания выпускает собственные коллекции ювелирных изделий, а в ассортименте представлено более 95 000 уникальных товаров.

В настоящее время канал ведет прямую трансляцию 24 часа в сутки семь дней в неделю для 122 миллионов телезрителей в России. Служба доставки работает для каждого города России от Калининграда до Курильских островов.

Кроме того, с 2019 года русскоязычные зрители по всему миру могут смотреть трансляцию канала. Доставка доступна для 9 стран, таких как страны СНГ, Германия, Израиль, Литва и США.

В штате компании работает 650 сотрудников, офисы расположены в 3 городах, центральный офис расположен в Москве и контактные центры в Нижнем Новгороде и Владимире.

Телемагазин «Ювелирочка» является обладателем множества отраслевых наград, среди них:

2017 год

Премия «Большая цифра» в номинации «Лучший телемагазин», премия Sokolov в номинации «Открытие года»

2018 год

Премия Sokolov в номинации «Грандиозный результат»

Лучший партнер ювелирно-производственной компании Серебро России

2019 год

Сертификат «Надежный партнер бренда Klondaike Jewellery»

Сертификат «Надежный партнер Aquamarine jewelry»