«Ювелирочка» дарит клиентам, ветеранам Великой Отечественной войны, серебряную брошь в честь Дня Победы

Команда телемагазина «Ювелирочка» решила оригинальным способом поздравить своих клиентов - ветеранов, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны, с днем празднования Парада Победы 24 июня, и преподнести им в подарок серебряную брошь в форме звезды.
В память о Великой Победе подарки будут переданы клиентам телемагазина «Ювелирочка» по всей России. Всего будет подарено 1500 брошей. Сотрудники телемагазина стараются лично поздравить ветеранов, чтобы каждый из них смог почувствовать заботу и внимание
Родированная брошь в форме звезды выполнена из серебра 925 пробы. Изделие имеет вставки из разноцветной эмали.
Кроме этого, с 24 июня, специально ко Дню Победы, в эфире появятся в продаже памятные серебряные монеты 925 пробы «75 лет Великой Победы» Диаметр монеты составляет приблизительно 18 мм.
Телемагазин «Ювелирочка» предлагает клиентам широкий ассортимент уникальных по своему дизайну украшений. «Ювелирочка» работает с ведущими ювелирными заводами России и проверенными ювелирными домами по всему миру. Команда экспертов телемагазина отбирает только самые качественные украшения. Каждое из них проходит несколько этапов проверки, в том числе государственную инспекцию пробирного надзора Российской Федерации.
Все изделия, представленные в прямом эфире, доступны на сайте официального интернет-магазина ювелирочка.рф. Актуальные, а также акционные изделия доступны в разделе «Акции и специальные предложения».
Справка о компании «ВЕС-Медиа»
ООО «ВЕС-Медиа» заявила себя на рынке с 2010 года в качестве контент-провайдера на территории РФ и стран СНГ. В 2014 году компания запустила собственный телевизионный проект – телемагазин по продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными вставками». «Ювелирочка», осуществляя сотрудничество с крупнейшими российскими ювелирными заводами и зарубежными брендами. Кроме того, компания выпускает собственные коллекции ювелирных изделий, а в ассортименте представлено более 95 000 уникальных товаров.
В настоящее время канал ведет прямую трансляцию 24 часа в сутки семь дней в неделю для 122 миллионов телезрителей в России. Служба доставки работает для каждого города России от Калининграда до Курильских островов.
Кроме того, с 2019 года русскоязычные зрители по всему миру могут смотреть трансляцию канала. Доставка доступна для 9 стран, таких как страны СНГ, Германия, Израиль, Литва и США.
В штате компании работает 650 сотрудников, офисы расположены в 3 городах, центральный офис расположен в Москве и контактные центры в Нижнем Новгороде и Владимире.
Телемагазин «Ювелирочка» является обладателем множества отраслевых наград, среди них:
2017 год
Премия «Большая цифра» в номинации «Лучший телемагазин», премия Sokolov в номинации «Открытие года»
2018 год
Премия Sokolov в номинации «Грандиозный результат»
Лучший партнер ювелирно-производственной компании Серебро России
2019 год
Сертификат «Надежный партнер бренда Klondaike Jewellery»
Сертификат «Надежный партнер Aquamarine jewelry»
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