Южная Корея: три взгляда на одну страну

Что и говорить, компания подобралась разносторонняя и интересная. Таня Рыбакова (https://www.instagram.com/tanya_rybakova/) - настоящий эксперт в ЗОЖ, который знает все о красоте и здоровье. Сергей Сухов (https://www.instagram.com/sergeysuxov/) - фотограф и инстаграм-блогер, снимками и чувством юмора которого восхищаются тысячи фоловеров. Лео Баланев (https://www.youtube.com/channel/UCx9afEzgDnqOElC9TnOEsNQ) - автор популярного видеоканала о путешествиях.

Входе недельной поездки компания успела осмотреть Сеул, а также побывать на острове Чеджу.

Приземлившись в аэропорту Сеула и распаковав чемоданы, трио блогеров отправилось на улицу Мёндон, мекку шопоголиков и любителей корейского стрит-фуда. Разумеется, знакомствоскультуройстраныудобнеевсегоначинатьсеекухни.Сергейпризнается:«Мне каклюбителюострого,корейскаякухнянемогланеполюбиться.Иединственное,чтоуменя вертелось в голове после приземления«Кимчхи-Кимчхи-Кимчхи».

А Татьяна, которая заботится о своей фигуре, анализировалакорейскуюеду,исходяизпринципов правильного питания: «Корейская еда называется хансик - сочетание белка, сезонных овощей, много зелени, водоросли, легкие маринады и углеводы из риса и пасты». Обязательно пять вкусов: кислый, сладкий, острый, соленый и горький. Особенность кухни еще и в том, что у них очень много сои в еде, от пасты досоусов».

Неутомимые блогеры обошли многие исторические достопримечательности Сеула. Они побывали в императорском дворце Кёнбоккун, где примерили королевские национальные наряды и смогли ненадолго почувствовать себя членами императорской фамилии. Затем посетили традиционную деревню Букчон, расположенную прямо на территории мегаполиса.

«Узкие дороги, традиционные крыши, разные мелочи обыденной жизни создают уникальную атмосферу, как и чайная церемония,» - так описывает Татьяна это необычное место.

Сеульская публичная библиотека, интерьер которой сам по себе является оригинальным арт-объектом, поразила всех без исключения. «Повсюду многометровые стеллажи с книгами, что уже заставляет глаз нервно дергаться не только от красоты, но и от мысли, что здесь большинство литературы на корейском, и в жизни не суждено все это прочитать(яинарусскомбынеосилил)», - признается Сергей Сухов. «Постепенно приходитосознаниетого,чтоСеулмнену очень понравился, и я бы с удовольствием вернулся за «добавкой» - поделился впечатлениямион.

В Южной Корее всегда найдется время для праздника. Компания блогеров застала один из самых красочных - день рождения Будды. Храм Чогеса встретил путешественников настоящей радугой из бумажных фонариков. «В это время в храмах все устлано цветными фонариками. Как мне объяснили, на прикрепленных к ним листочках написаны имена и пожеланиядлясвоихродныхиблизкихидлясамихсебя»,-поясняетСергей.Оченьудобно: можноиодушепозаботиться,икрасивыхфотографийнаделать!Интереснымразвлечением оказался речной круиз по ночному Сеулу, позволивший увидеть город в совершенно новом свете.

Началотретьегоднявкорейскойстолицепрошлонавысоте.Вбуквальномсмыслеслова. Поднявшись на смотровую площадку сеульского небоскреба Lotte World Tower, туристы не могли сдержать восхищения и фотографировали без конца. Сергей пишет: «От земли меня отделяет стеклянный пол и больше 400 метров воздуха. Сеул поражает своими масштабами. На такой высоте становится понятно, как в этом городе умещается по официальным данным 14 миллионов человек!» Уделив три дня Сеулу, и успев основательно влюбиться в этот город, трое блогеров отправились на остров Чеджу за новыми впечатлениями. Здесь их пути разошлись.

Погружаться в мир корейской медицины и косметологии отправилась Таня Рыбакова. «Здоровье - тема, которую я изучаю давно. И одной из главных задач, которую поставила передо мной Национальная организация туризма Кореи, стало знакомство с местным подходом к медицине», - рассказывает она. Надо признаться, знакомство это оказалось любопытным и даже приятным. Не покидая пределов уютного отеля, девушка смогла пройти полное сканирование и узнать все о своем здоровье. В ходе тотального чек-апа, Таню обследовали с головы до ног: досконально измерили, взяли анализы, исследовали сердце и легкие, сделали ЭКГ, УЗИ всех органов, проверили слух, зрение, давление и много чего еще. А в конце выдали развернутое заключение, с подробными инструкциями и рекомендациями. Расслабиться после медицинских процедур Тане помогли необычные wellness-программы, среди которых были диковинные флоатинг и водный массаж. В своем инстаграм-профиле она подробно рассказала, как можно «начать день с обнимашек с соснами и закончить капельницей под звуки чаш длямедитаций».

Вообще, остров Чеджу, метко названныйТатьяной «корейскими Мальдивами», просто создан для отдыха и релакса. Даже современная архитектура здесь располагает к созерцанию и расслаблению.

«Японско-корейский архитектор, дизайнер и художник Джун Итами спроектировал три удивительно гармоничных объекта. Музеи искусства в виде небольших павильонов для медитации. Главные экспонаты в них - пространство и окружающая природа. Музей камня, воды и ветра - это три символа острова Чеджу» - делится впечатлениями Таня.

Лео Баланев исследовал природу уникального острова Чеджу, побывав на земле, под землей идаже под водой. Блогер поднимался в горы, спускался в многокилометровые лавовые пещеры Манджангуль, добрался до водопада, отдыхал на пляже. В особый восторг Леонида привели «бабушки в гидрокостюмах»: «Хэнё (женщины моря) столетиями добывают здесь еду, доставая ее вручную со дня моря», - комментирует он. Сам Лео уподобляться ныряльщицам не стал, и исследовал богатый подводный мир Чеджу с борта настоящейсубмарины.

В это время Сергей Сухов совмещал приятное с полезным, отдав должное многочисленным музеям острова Чечжу и посетив традиционную корейскую деревню. «На самом деле, на этом корейском острове настоящее музейное собрание. Здесь музеи современного искусства, музей стекла, музей плюшевых медведей и африканского искусства. В общем,когда вы устанете нежиться возле лазурной водички, либо в spa, можно и в рейд по культурно обогащающим местам отправиться» - советует Сергей в своем блоге.

Оказалось, что Корея может быть очень разной и многоликой. Здесь переплетаются современность и традиции, есть места для экстрима и релакса, удовольствия для тела и души. А еще умопомрачительная архитектура, волшебная косметика, потрясающая еда… Продолжать можно бесконечно, особенно, если смотреть на страну глазами таких разных людей, как Таня, Сергей и Лео. Но взглядов три, а итог все равно один: Корея - это любовь на всю жизнь!

Больше красивых фотографий с комментариями авторов можно увидеть на личных страничках блогеров:

Таня Рыбакова https://www.instagram.com/tanya_rybakova/

Сергей Сухов https://www.instagram.com/sergeysuxov/

Лео Баланев https://www.instagram.com/leobalanev/