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Диана Мицкевич

Yves Delorme открывает пляжный сезон

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  • 18 Апреля 201909:35

Пляжный сезон не за горами, а значит, снова актуален летний вопрос: что взять с собой на пляж или к бассейну, чтобы отдыхать как минимум удобно и красиво, а в идеале – эффектно и с шиком… В стильной пляжной сумке обязательно найдется пара купальников, шляпа с широкими полями, легкое парео, сандалии для прогулок по песку и раскаленной плитке у бассейна, солнцезащитная косметика и, конечно, полотенце. 



В салонах Yves Delorme вас ждет большой выбор брендовых полотенец для пляжа из коллекций Yves Delorme, Kenzo by Yves Delorme и Ralph Lauren Home, которые не только позволят вам насладиться на все 100% прелестями пляжного отдыха, но и подчеркнут ваш стиль и отменное чувства вкуса.


Мужчины, несомненно, оценят однотонные полотенца Ralph Lauren Home из линии Polo, украшенные фирменным логотипом компании всадник-игрок в поло или модели Kenzo by Yves Delorme из махрового хлопка с контрастным изображением подписи Кензо Такада или огромной головой тигра и логотипом бренда.

Женщинам придутся по душе модели более ярких расцветок с цветами, ракушками, экзотическими зверями и птицами. Найдутся варианты и для натур особо утонченных, например, стильные однотонные полотенца Croisiere Yves Delorme или Wave Kenzo by Yves Delorme с «Большой волной в Канагаве» известного японского художника Кацусики Хокуса.

Кстати, пляжные полотенца из коллекции Voyage Yves Delorme имеют специальный ремешок с застежкой, что позволяет их легко скатать в трубочку для более удобной транспортировки.
Стань звездой самого гламурного побережья вместе с Yves Delorme!

По данным пресс-службы бренда. 

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