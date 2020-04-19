Yves Delorme предлагает окунуться в пижамную идиллию

Так, при во Франции при дворе Людовика XIV халат был предметом исключительно мужского аксессуара и демонстрировал принадлежность владельца к аристократическому кругу. Тогда в моде были роскошные модели, сшитые из итальянского и французского шелка.

Например, «Завтрак аристократа» Павла Федотова или "Портрет Кирилла Борисовича Кустодиева" кисти Борис Кустодиева.

Сегодня многие известные бренды выпускают коллекции домашней одежды из самых различных тканей: махровые, вафельные, сатиновые, шелковые, бархатные, шифоновые, льняные, шерстяные… В салонах Yves Delorme представлен широкий выбор моделей. Например, у Kenzo есть удобные удлиненные халаты унисекс с запахом и поясом, украшенные на спине легендарной вышивкой с тигром.