Yves Delorme предлагает окунуться в пижамную идиллию

Вынужденная самоизоляция дома — не повод забыть о стиле. Напротив — отличное время отработать модные образы sweet home. Так, историк моды Александр Васильев считает, что после пандемии пижамы и халаты могут опять стать уличным трендом. Да и ходить дома в удобной пижаме и стильном халате совсем не моветон.
Так, при во Франции при дворе Людовика XIV халат был предметом исключительно мужского аксессуара и демонстрировал принадлежность владельца к аристократическому кругу. Тогда в моде были роскошные модели, сшитые из итальянского и французского шелка.
В женский гардероб халаты перекочевали в VXIII веке — дамы в будуаре во время нанесения макияжа стали наряжаться в турецкие халаты. Прохладная европейская погода и экономия на дровах ввели в моду теплые модели, подбитые мехом: знаменитый баньян на стеганой подкладке, шлафрок на меху и халаты, шитые из пашмины. Они помогали избежать простуды и согреться утром, когда протопленные с вечера печи уже остывали. Такие халаты стали столь популярны, что их стали носить не только как неофициальную домашнюю одежду, надевая поверх рубашки и бриджей, но и использовать при написании портретов философского или интеллектуального склада.
Например, «Завтрак аристократа» Павла Федотова или "Портрет Кирилла Борисовича Кустодиева" кисти Борис Кустодиева.
Что касается пижам (в переводе с тюркского — «одежда для ног»), то это удобная одежда для сна попала в Европу в начале XIX века из Османской Империи и Алжира вместе с возвращающимися на родину востоковедами, политиками и авантюристами. Она отлично подходила и для расслабляющего отдыха с кальяном и чашечкой кофе, и для сна, поскольку обеспечивала максимальный комфорт. Как и халат, пижама долгое время оставалась мужской одеждой. Огромное влияние на ее популяризацию в женской среде оказала знаменитая Коко Шанель.
Она одной из первых выпустила коллекцию красивых и приятных на ощупь пижам из хлопка, атласа и шелка.
Но настоящий пижамный бум случился после выхода на экраны фильмов "Шанхайский экспресс" и "Это случилось однажды ночью", в которых голливудские звезды Марлен Дитрих и Клодетт Кольбер смело щеголяли в этой пикантной детали гардероба.
Сегодня многие известные бренды выпускают коллекции домашней одежды из самых различных тканей: махровые, вафельные, сатиновые, шелковые, бархатные, шифоновые, льняные, шерстяные… В салонах Yves Delorme представлен широкий выбор моделей. Например, у Kenzo есть удобные удлиненные халаты унисекс с запахом и поясом, украшенные на спине легендарной вышивкой с тигром.
Или изящные варианты из собственной коллекции Yves Delorme из струящегося сатина с модным притом. Найдутся и стильные, не сковывающие движения пижамы из хлопка, шелка или сатина как однотонные, так и украшенные флористическими или геометрическими рисунками. Есть и утепленные варианты из эластичного джерси, мягкого велюра или нежного кашемира. Особенно притязательных привлекут элегантные и удобные модели французского бренда Laurence Tavernier, изготовленные из натуральных тканей.
И не важно, мужчина вы или женщина, красивая домашняя одежда, в которой не стыдно выйти в онлайн, позволит вам всегда выглядеть модно и стильно.
Со всем ассортиментом продукции салонов Yves Delorme можно ознакомиться в интернет-магазине www.yvesdelorme.ru
По данным пресс-службы бренда.
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