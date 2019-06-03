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Диана Мицкевич

Yves Delorme представил новую коллекцию в морском стиле

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  • 03 Июня 201915:27

Летом популярность морского стиля бьет все рекорды не только при выборе одежды, но и в оформлении интерьеров: сине-белая полоска, грубоватый выбеленный лен, светлое дерево, "морские" аксессуары. Завораживающие оттенки морской воды, живых кораллов, песчаных отмелей и пышной зелени в авторских дизайнах постельного белья Yves Delorme и Ralph Lauren Home помогут воссоздать в интерьере особую атмосферу умиротворения.

А уютные пледы, декоративные подушки и пляжные полотенца в цвете моря или с изображениями белоснежных яхт, ярких кораллов, пестрых рыб и других подводных обитателей – освежить интерьер в летнюю жару.

Оригинальности и морского колорита добавят винтажные и экзотические вещицы: постеры и гравюры на морскую тему, коллекционные модели кораблей, медные фонари и рынды, светильники и часы в форме штурвала, маяка, якоря или других деталей корабля ... Все это и многое другое ждет вас в салонах Yves Delorme.



Встречайте лето вместе с Yves Delorme!

По данным пресс-службы бренда.

 

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