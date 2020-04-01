Yves Delorme представил новую коллекцию весна-лето

Новая коллекция Yves Delorme весна-лето 2020 позволит на время оторваться от суеты повседневной жизни и погрузиться в чарующий мир французской Ривьеры, насладиться незабываемыми закатами и пустынными пляжами, погрузиться в нежные лазурные воды и вдохнуть сладкий аромат цветов… В цветовой гамме и рисунках коллекции отразилась вся красота южной части полуострова: от живописных пейзажей с сосновыми лесами и роскошными виллами, утопающими в зарослях гортензий, роз и бугенвиллей до ажурных кораллов и морских звезд, скрывающихся в вечно изменчивой морской глади.
Достойным дополнением коллекции нового сезона стали сатиновые комплекты Charleston и Veronique модного дома Ralph Lauren Home. Традиционно в летней коллекции Ralph Lauren Home представлен большой выбор махровых полотенец для пляжа, которые позволят на все 100% насладиться прелестями пляжного отдыха.
Изысканные комплекты постельного белья, вобравшие в себя все красоты Лазурного Берега, в сочетании с декоративными подушками, покрывалами, махровыми изделиями и одеждой для дома, выдержанными в едином стиле, призваны воссоздать в спальне и ванной комнате легкую, солнечную и жизнерадостную атмосферу.
Odyssée, Yves Delorme. Двусторонний комплект из сатин-жаккарда небесно-голубого оттенка с замысловатым дамасским узором на лицевой стороне.
Calypso, Yves Delorme. Двусторонний комплект из белоснежного египетского хлопка – это сказка о волшебном подводном мире, рассказанная дизайнерами при помощи живописных многоцветных рисунков и мягких контрастов.
Palmea, Yves Delorme. Рисунок и цветовая палитра этого комплекта из сатин-жаккарда навевают воспоминания о жарком солнце и спасительной прохладе огромных пальм, спрятавшихся в глубине экзотической Ривьеры.
Riviera, Yves Delorme. Крупные цветы, разбросанные по нежной глади сатинового комплекта способны перенести любого в один из жарких летних дней, проведенный в сени благоухающих садов.
Divine, Yves Delorme. Роскошный комплект из сатин-жаккарда цвета слоновой кости – мечта ценителей вечной классики.
Veronique, Ralph Lauren Home. Выдержанный в деревенском стиле комплект из шелковистого сатина – идеальное решение для спальни в стиле прованс.
Charleston, Ralph Lauren Home. Этот сатиновый комплект – свежий взгляд на классический южный стиль.
Коллекции уже ждут нас на сайте Yves Delorme для онлайн заказа с доставкой.
По данным пресс-службы бренда.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.