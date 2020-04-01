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Диана Мицкевич

Yves Delorme представил новую коллекцию весна-лето

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  • 01 Апреля 202016:40
Новая коллекция Yves Delorme весна-лето 2020 позволит на время оторваться от суеты повседневной жизни и погрузиться в чарующий мир французской Ривьеры, насладиться незабываемыми закатами и пустынными пляжами, погрузиться в нежные лазурные воды и вдохнуть сладкий  аромат цветов… В цветовой гамме и рисунках коллекции отразилась вся красота южной части полуострова: от живописных пейзажей с сосновыми лесами и роскошными виллами, утопающими в зарослях гортензий, роз и бугенвиллей до ажурных кораллов и морских звезд, скрывающихся в вечно изменчивой морской глади.

 

  Достойным дополнением коллекции нового сезона стали сатиновые комплекты Charleston и Veronique модного дома Ralph Lauren Home. Традиционно в летней коллекции Ralph Lauren Home представлен большой выбор махровых полотенец для пляжа, которые позволят на все 100% насладиться прелестями пляжного отдыха.   

 

  Изысканные комплекты постельного белья, вобравшие в себя все красоты Лазурного Берега, в сочетании с декоративными подушками, покрывалами, махровыми изделиями и одеждой для дома, выдержанными в едином стиле, призваны воссоздать в спальне и ванной комнате легкую, солнечную и жизнерадостную атмосферу.

 

 

  Odyssée, Yves Delorme. Двусторонний комплект из сатин-жаккарда небесно-голубого оттенка с замысловатым дамасским узором на лицевой стороне. Calypso, Yves Delorme. Двусторонний комплект из белоснежного египетского хлопка – это сказка о волшебном подводном мире, рассказанная дизайнерами при помощи живописных многоцветных рисунков и мягких контрастов.  

 

Palmea, Yves Delorme. Рисунок и цветовая палитра этого комплекта из сатин-жаккарда навевают воспоминания о жарком солнце и спасительной прохладе огромных пальм, спрятавшихся в глубине экзотической Ривьеры.

 

 

 

 

  Riviera, Yves Delorme. Крупные цветы, разбросанные по нежной глади сатинового комплекта способны перенести любого в один из жарких летних дней, проведенный в сени благоухающих садов.

 

 

 

  Divine, Yves Delorme. Роскошный комплект из сатин-жаккарда цвета слоновой кости – мечта ценителей вечной классики.

 

 

 

 

  Veronique, Ralph Lauren Home. Выдержанный в деревенском стиле комплект из шелковистого сатина – идеальное решение для спальни в стиле прованс.

 

 

  Charleston, Ralph Lauren Home. Этот сатиновый комплект – свежий взгляд на классический южный стиль.       

 

Коллекции уже ждут нас на сайте Yves Delorme для онлайн заказа с доставкой.

По данным пресс-службы бренда.

 
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